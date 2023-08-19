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Москва
Профиль пользователя JuliaShiny

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О себе

Учусь в художественном институте. Люблю теплые прогулки по вечерам или посиделки в уютных кафе/торговый центрах.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22
Москва → прогуляться, перекусить
Скучно дома. Вытащите куда-нибудь :(
Москва → прогуляться, перекусить
Милого парня сходить в кино или объесться вредной еды в вскр
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу компанию на выходные
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять в парке Строгино завтра! 💜🥺
Москва → прогуляться, перекусить
Гулять всю ночь с милым мальчиком
Москва → прогуляться, перекусить
Можно милого парня прогуляться сегодня вечером 🥺🥺🥺
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться сегодня вечером

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vladimir_16.08
Москва → Другое
Кто хочет погулять по ночной Москве
маленькое фото пользователя AllexBelov
Москва → Другое
Прогуляться, район Марьино
маленькое фото пользователя Dmitry2097
Москва → Другое
Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего
маленькое фото пользователя Sam99
Москва → Другое
Я кондитер 🧁 Могу приготовить тортик и устроить пикник 🍰
маленькое фото пользователя Kassper
Москва → Другое
Ищу с кем встретится, погулять, посетить интересные места
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