Москва
Профиль пользователя JuliaK

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О себе

Люблю потусоваться, выпить с хорошими людьми, возраст 18-35 лет, в Москве недавно, совсем нет друзей

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу подруг

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Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в семью❤️

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Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova
Москва → Другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя bagrovera
Москва → Другое

Я ищу подруг!

маленькое фото пользователя Iren1320
Москва → Другое

Винишко, прогулки

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Выпить, потусить в клубе☺️

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

ищу подругу 😉

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.