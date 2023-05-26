Москва
Профиль пользователя JuliaK
О себе
Люблю потусоваться, выпить с хорошими людьми, возраст 18-35 лет, в Москве недавно, совсем нет друзей
Профиль обновлён 19 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
Я ищу подруг!
Москва → Другое
Винишко, прогулки
Москва → Другое
Выпить, потусить в клубе☺️
Москва → Другое
ищу подругу 😉
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.