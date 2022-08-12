Зовут Юлия,работаю реставратором,сама художник по образованию🤪 Люблю читать(больше по психологии и классике),гулять,сериалы и фильмы снимать интересный контент,потом монтировать его) увлекаюсь спортом:йога,стретчинг) катаюсь на велосипеде,сапе,самокате Хочу на различные мероприятия от ночного клуба до театра 😅 Буду Рада найти компанию на различные время провождения,так как конец лета и хочу прожить месяц достойно) по такому поводу ищу компанию для прогулки на лошадях,векбординге,сапах,ночные клубы,театры и море различных идей которые хотелось бы осуществить )

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Москва → прогуляться, перекусить Ищу компанию для конных прогулок или вместе прокатиться на вейкборде

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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