Москва
Профиль пользователя Julia.bar
О себе
Зовут Юлия,работаю реставратором,сама художник по образованию🤪
Люблю читать(больше по психологии и классике),гулять,сериалы и фильмы
снимать интересный контент,потом монтировать его)
увлекаюсь спортом:йога,стретчинг)
катаюсь на велосипеде,сапе,самокате
Хочу на различные мероприятия от ночного клуба до театра 😅
Буду Рада найти компанию на различные время провождения,так как конец лета и хочу прожить месяц достойно) по такому поводу ищу компанию для прогулки на лошадях,векбординге,сапах,ночные клубы,театры и море различных идей которые хотелось бы осуществить )
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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