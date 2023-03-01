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Москва
Профиль пользователя Juliaaa

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О себе

Учусь в университете, занимаюсь спортом ,увлекаюсь психологией и написанием стихов) люблю прогулки ,посиделки до утра)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходим погулять ,заглянем в бар )

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 136 участников

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создаю женское community, в котором будем обсуждать все

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