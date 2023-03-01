⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Juliaaa
О себе
Учусь в университете, занимаюсь спортом ,увлекаюсь психологией и написанием стихов) люблю прогулки ,посиделки до утра)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам