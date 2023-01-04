Москва
Профиль пользователя Julia_Via

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О себе

Люблю кино (фильмы на реальных событиях и детективы), путешествия (Азия как второй дом, на автомобиле уехать на выходные или любой другой побег от суеты по ситуации и вдохновению), занимаюсь саморазвитием, нравится психология и различные техники духовного и ментального роста. Знаю чего хочу от жизни и это совершенно простые и земные вещи. Играю в настольные игры (в т.ч жанровые и ролевые). Увлекают люди, которым есть что рассказать о себе, с нестандартным жизненным опытом. Фанат еды (не сладкоежка), красивые и здоровые завтраки спасут всех;)) ☺️🪷живые концерты, музыка 🎵зажигают сердца.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟

Москва → прогуляться, перекусить

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → прогуляться, перекусить

Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06

Москва → прогуляться, перекусить

Дидюля/Концерт/сегодня 20:00, кто со мной?😁

Москва → прогуляться, перекусить

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → путешествия

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Найти подруг🌹и друзей⭐️

маленькое фото пользователя Vl_ada
Москва → Другое

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Фотопрогулка 📸

маленькое фото пользователя Yuri_Muskat
Москва → Другое

Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.

маленькое фото пользователя nokturn
Москва → Другое

Общение с интересными людьми на самые разные темы.

маленькое фото пользователя Slava13
Самара → Другое

Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔

маленькое фото пользователя Aleksandr_Gray
Москва → Другое

Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

маленькое фото пользователя Alexmen
Москва → Другое

от скуки и одиночества

маленькое фото пользователя Moscow
Москва → Другое

Погулять в центре Москвы!🙂

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