Москва
Профиль пользователя Julia_Via
О себе
Люблю кино (фильмы на реальных событиях и детективы), путешествия (Азия как второй дом, на автомобиле уехать на выходные или любой другой побег от суеты по ситуации и вдохновению), занимаюсь саморазвитием, нравится психология и различные техники духовного и ментального роста. Знаю чего хочу от жизни и это совершенно простые и земные вещи. Играю в настольные игры (в т.ч жанровые и ролевые). Увлекают люди, которым есть что рассказать о себе, с нестандартным жизненным опытом. Фанат еды (не сладкоежка), красивые и здоровые завтраки спасут всех;)) ☺️🪷живые концерты, музыка 🎵зажигают сердца.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06
Дидюля/Концерт/сегодня 20:00, кто со мной?😁
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Поиграть в настольки
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Фотопрогулка 📸
Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.
Общение с интересными людьми на самые разные темы.
Подскажите пожалуйста какую-нибудь книгу на вечер.🤔
Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок
от скуки и одиночества
Погулять в центре Москвы!🙂
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