Люблю кино (фильмы на реальных событиях и детективы), путешествия (Азия как второй дом, на автомобиле уехать на выходные или любой другой побег от суеты по ситуации и вдохновению), занимаюсь саморазвитием, нравится психология и различные техники духовного и ментального роста. Знаю чего хочу от жизни и это совершенно простые и земные вещи. Играю в настольные игры (в т.ч жанровые и ролевые). Увлекают люди, которым есть что рассказать о себе, с нестандартным жизненным опытом. Фанат еды (не сладкоежка), красивые и здоровые завтраки спасут всех;)) ☺️🪷живые концерты, музыка 🎵зажигают сердца.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

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