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Москва
Профиль пользователя Julia_M

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О себе

разработчик, рисую vr картины, интересуюсь технологиями и психологией, люблю смотреть сериалы

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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