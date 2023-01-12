Москва
Профиль пользователя Julia_Blond

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О себе

Занимаюсь спортом и читаю книги ❤️

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги

События пользователя

Москва → собрать компанию

Погулять, перекусить , поболтать 🥰весело провести время

Москва → сходить на мероприятие

В Веронику танцевать 💃🏼🕺👯‍♀️👯‍♂️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.