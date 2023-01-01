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Москва
Профиль пользователя Julia8

фото пользователя Julia8

О себе

Люблю гулять, читать, смотреть аниме

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться, перекусить

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Участие в других событиях

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Управленческие поединки, аргументационные дискуссии, пожрать, окультуриться

Откликнулись 4 участника

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