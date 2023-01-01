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Москва
Москва
Профиль пользователя Julia8
О себе
Люблю гулять, читать, смотреть аниме
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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