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Москва
Профиль пользователя Julia26o3

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Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Москва → собрать компанию
Сегодня хочется сходить в караоке. Есть желающие?😊
Москва → прогуляться, перекусить
Собрать интересную компанию для прогулок💗

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
маленькое фото пользователя Max_centurion
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Все виды активного отдыха✅ :)
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Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉
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собраться с компашкой
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