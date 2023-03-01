Москва
Профиль пользователя Julia22

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О себе

Я очень люблю музыку,рисовать,читать,гулять.

Профиль обновлён 11 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться,перекусить

Участие в других событиях

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Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

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Москва → Другое

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