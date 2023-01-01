О себе

Всем привет, я Юля мне 25 лет, совсем недавно перебралась в Мск) Слушаю абсолютно любую музыку, люблю прогулки, поболтать , настольные игры , выставки, кино, концерты , стендапы, можно сказать что за любой движ)