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Москва
Москва
Профиль пользователя Julia1713
О себе
Всем привет, я Юля мне 25 лет, совсем недавно перебралась в Мск) Слушаю абсолютно любую музыку, люблю прогулки, поболтать , настольные игры , выставки, кино, концерты , стендапы, можно сказать что за любой движ)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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