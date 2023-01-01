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Москва
Профиль пользователя Julia1713

фото пользователя Julia1713

О себе

Всем привет, я Юля мне 25 лет, совсем недавно перебралась в Мск) Слушаю абсолютно любую музыку, люблю прогулки, поболтать , настольные игры , выставки, кино, концерты , стендапы, можно сказать что за любой движ)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

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