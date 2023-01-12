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Москва
Профиль пользователя Julia123

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О себе

Люблю общение с друзьями, путешествия, позитивный образ мыслей, увлекаюсь живописью

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры
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