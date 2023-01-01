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Москва
Люблю ходить на разные мероприятия, выставки, концерты, музеи, люблю ходить по Москве, посидеть в ресторанах и кафе, ищу человека близкого по духу, с которым комфортно, можно пойти погулять и изучить интересные места
Москва
Профиль пользователя Julia1
О себе
Люблю ходить на разные мероприятия, выставки, концерты, музеи, люблю ходить по Москве, посидеть в ресторанах и кафе, ищу человека близкого по духу, с которым комфортно, можно пойти погулять и изучить интересные места
Кто в районе Южное Бутово , пишите!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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