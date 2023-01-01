О себе

Люблю ходить на разные мероприятия, выставки, концерты, музеи, люблю ходить по Москве, посидеть в ресторанах и кафе, ищу человека близкого по духу, с которым комфортно, можно пойти погулять и изучить интересные места

Кто в районе Южное Бутово , пишите!