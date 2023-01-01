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Москва
Профиль пользователя Julia1

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О себе

Люблю ходить на разные мероприятия, выставки, концерты, музеи, люблю ходить по Москве, посидеть в ресторанах и кафе, ищу человека близкого по духу, с которым комфортно, можно пойти погулять и изучить интересные места
Кто в районе Южное Бутово , пишите!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу погулять, попить кофе, сходить на мероприятия , в идеале ЮЗАО

маленькое фото пользователя Alexander500
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Makar006
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 487 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 317 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя VictoriaAS

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Keity

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим поужинать или выпить кофе?

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Выпал снег ❄️ время гринтвейна и теплых разговоров )

Откликнулось 7 участников

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