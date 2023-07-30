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Москва
Обожаю Майкла Джексона и в целом музыку 80х-90х. Учусь на врача, свободно говорю на английском, немного на испанском и немецком. в планах еще и греческий!
Москва
Профиль пользователя Julia03
О себе
Обожаю Майкла Джексона и в целом музыку 80х-90х. Учусь на врача, свободно говорю на английском, немного на испанском и немецком. в планах еще и греческий!
Люблю театры, музеи, концерты (в том числе не брезгую консерваторией)
Люблю гулять по городу и очень хочу найти единомышленников, чтобы периодически куда-то выбираться вместе. А еще всю жизнь мечтала о той самой подружке с которой можно часами болтать по телефону😅
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры
Не нравится:
☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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