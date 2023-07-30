О себе

Обожаю Майкла Джексона и в целом музыку 80х-90х. Учусь на врача, свободно говорю на английском, немного на испанском и немецком. в планах еще и греческий!

Люблю театры, музеи, концерты (в том числе не брезгую консерваторией)

Люблю гулять по городу и очень хочу найти единомышленников, чтобы периодически куда-то выбираться вместе. А еще всю жизнь мечтала о той самой подружке с которой можно часами болтать по телефону😅