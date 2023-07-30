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Москва
Профиль пользователя Julia03

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О себе

Обожаю Майкла Джексона и в целом музыку 80х-90х. Учусь на врача, свободно говорю на английском, немного на испанском и немецком. в планах еще и греческий!
Люблю театры, музеи, концерты (в том числе не брезгую консерваторией)
Люблю гулять по городу и очень хочу найти единомышленников, чтобы периодически куда-то выбираться вместе. А еще всю жизнь мечтала о той самой подружке с которой можно часами болтать по телефону😅

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

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Откликнулось 10 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Давайте потусим где нибудь)

Откликнулось 6 участников

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