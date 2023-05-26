Москва
Профиль пользователя Julia003

фото пользователя Julia003

О себе

В поиске друзей

Профиль обновлён 13 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на концерт vk-fest в ПГ😉

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новых друзей)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Fedor_up
Москва → Другое

Прогуляться по центру, прокатиться по ночной Москве

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Сходить в лазер тег

маленькое фото пользователя Amin4ik
Москва → Другое

Пригласить на хороший отдых,я уверен что понравится и тебе 😜🙈

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