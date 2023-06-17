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Москва
Москва
Профиль пользователя Juli29
О себе
Очень люблю вкусно поесть
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт
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