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Москва
Профиль пользователя Juli29

фото пользователя Juli29

О себе

Очень люблю вкусно поесть

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → другое

Я хочу сходить в клуб,общение,прогулка

маленькое фото пользователя Angelina_Angel
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулось 108 участников

маленькое фото пользователя Dante_s

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Lina_alina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу - сходить куда нибудь пообщаться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → другое

Познакомиться с классными людьми

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Anny4

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 👯‍♀️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Annamakarova

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, гулять в свободное время найти общение темы и обсуждать их

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Ищу любителей поиграть в мафию.

Откликнулся 1 участник

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