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Я хочу сходить в клуб,общение,прогулка

Ищу подругу, гулять в свободное время найти общение темы и обсуждать их

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Найти подругу - сходить куда нибудь пообщаться

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

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