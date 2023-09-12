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Москва
Профиль пользователя Juli1

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О себе

Привет, я Юля и мне 20
Учусь на 2 курсе на рекламе 🤍

А еще, я Фотограф и немножко блогер :)
Люблю кофе, красивые места и веселых и искренних людей !
Была бы рада найти новых знакомых в чужом и новом для меня городе 💌

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → собрать компанию

Чат, где можно найти «своих человечков» 🥰

маленькое фото пользователя Smetalinka
маленькое фото пользователя Angel_n
маленькое фото пользователя bisler
маленькое фото пользователя 9149Vikashik
маленькое фото пользователя Anna_per
маленькое фото пользователя elfindara
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Xeno
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Sofffia
маленькое фото пользователя Elizabeth2000
маленькое фото пользователя Tatiana_Kuper
Откликнулось 12 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 459 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Sofia.54

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Sofie

Калининград → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке или вино на море🫀

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Неповторимые леди💕Создаю чат в Тг для общения и встреч🤝🙋‍♀️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Katrin1

Калининград → прогуляться, перекусить

Го гулять и весело проводить время)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя JennaLee

Москва → прогуляться, перекусить

Давай дружить пока я не стала знаменитой 😏🙃

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Pollynka

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какую-нибудь выставку в выходные или пятницу , предлагайте)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Viiii

Калининград → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе☺️

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Nastasia_buble

Калининград → прогуляться, перекусить

Я в Калининграде недавно и ищу подруг)

Откликнулись 3 участника

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