О себе

Привет, я Юля и мне 20

Учусь на 2 курсе на рекламе 🤍



А еще, я Фотограф и немножко блогер :)

Люблю кофе, красивые места и веселых и искренних людей !

Была бы рада найти новых знакомых в чужом и новом для меня городе 💌