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Москва
Привет, я Юля и мне 20
Москва
Профиль пользователя Juli1
О себе
Привет, я Юля и мне 20
Учусь на 2 курсе на рекламе 🤍
А еще, я Фотограф и немножко блогер :)
Люблю кофе, красивые места и веселых и искренних людей !
Была бы рада найти новых знакомых в чужом и новом для меня городе 💌
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
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