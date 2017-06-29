Я воспитатель частного сада работающего по подходам гуманной педагогики и мои взгляды на общение и со взрослыми схожи - акцент на личность и никакого насилия. Я люблю детей , увлекаюсь психологией, люблю рассуждать о высоком и шутить о низком. Мне в целом интересно все, чем предложат интересоваться. Я люблю людей во всех их проявлениях, уважаю личные границы и свои нарушать не позволяю. Короче говоря - ищу общения с адекватными, не токсичными, открытыми людьми

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💩 Странный юмор 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ☣️ Токсичность

Москва → сходить на мероприятие Сходить на концерт «Где-то там» в Музеоне, сегодня в 20:00, бесплатно.

Москва → Другое Сходить выпить пару коктейлей и настоек в районе Китай-города/Чистых

Москва → Другое Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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