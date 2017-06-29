Москва
Профиль пользователя Ju.Gi

фото пользователя Ju.Gi

О себе

Я воспитатель частного сада работающего по подходам гуманной педагогики и мои взгляды на общение и со взрослыми схожи - акцент на личность и никакого насилия. Я люблю детей , увлекаюсь психологией, люблю рассуждать о высоком и шутить о низком. Мне в целом интересно все, чем предложат интересоваться. Я люблю людей во всех их проявлениях, уважаю личные границы и свои нарушать не позволяю. Короче говоря - ищу общения с адекватными, не токсичными, открытыми людьми

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Не нравится:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💩 Странный юмор 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на концерт «Где-то там» в Музеоне, сегодня в 20:00, бесплатно.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы

маленькое фото пользователя Blin_blinsky
Москва → Другое

Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Создать классную тусовку!

маленькое фото пользователя Alina000
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя BerryBarbarian
Москва → Другое

Сходить выпить пару коктейлей и настоек в районе Китай-города/Чистых

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.