Москва
Профиль пользователя Ju.Gi
О себе
Я воспитатель частного сада работающего по подходам гуманной педагогики и мои взгляды на общение и со взрослыми схожи - акцент на личность и никакого насилия. Я люблю детей , увлекаюсь психологией, люблю рассуждать о высоком и шутить о низком. Мне в целом интересно все, чем предложат интересоваться. Я люблю людей во всех их проявлениях, уважаю личные границы и свои нарушать не позволяю. Короче говоря - ищу общения с адекватными, не токсичными, открытыми людьми
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подруг!
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Хотелось бы найти классных подружек
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы
Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм
Создать классную тусовку!
Найти подружек
Сходить выпить пару коктейлей и настоек в районе Китай-города/Чистых
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