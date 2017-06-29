Москва
Профиль пользователя Ju92

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О себе

Мне 31, Люблю юмор, хорошую музыку, выпить вина, интересные места и события. В Москве недавно

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить винца в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя JuliaK
Москва → Другое

посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

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