Москва
Профиль пользователя Ju13
О себе
🙂
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Москва → Другое
Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨
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