Москва

Профиль пользователя jsullent

О себе Черный парень гей инвалид с дефектами речи, идентифицирующий себя как листочек белоснежной бумаги.

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