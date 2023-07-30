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Москва
Профиль пользователя jsullent

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О себе

Черный парень гей инвалид с дефектами речи, идентифицирующий себя как листочек белоснежной бумаги.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кальян покурить, поиграть в настолки. Дата на обсуждении.

маленькое фото пользователя Alexandra13_06
маленькое фото пользователя Citrus
Откликнулись 2 участника

Москва → собрать компанию

Типо+Встреча для креативщиков-практиков. Дата на обсуждении.

маленькое фото пользователя Ognennaya_Belka
Откликнулся 1 участник

Москва → собрать компанию

Шахматы ♟️♟️♟️ с разбором партий 🤔☕🍪

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Kotletkin

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян вечером

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Taniiismi

Москва → собрать компанию

4:20, кто в теме?)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя DariaDariaDaria

Москва → другое

Приглашаю в разговорный клуб английского и испанского языков!

Откликнулось 8 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Была бы Рада встрече

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Welets

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в Тайного Гитлера с 19:30 (осталось 2 места)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Irbes

Москва → прогуляться, перекусить

хочется весело и интересно провести время)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Babaikaya

Москва → сходить на мероприятие

Кто со мной на Операцию "Пластилин"?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Welets

Москва → прогуляться, перекусить

Играем в Тайного Гитлера и/или Бункер с 19:00 в антикафе (3 места)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Katimat

Москва → другое

Покурить кальян

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя parodharmah

Москва → собрать компанию

Музыкально-творческий вечер

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Teni

Москва → прогуляться, перекусить

Есть музыканты тут?)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя KristinaRicci

Москва → прогуляться, перекусить

Завести или попасть в окружение блогеров, предпринимателей

Откликнулись 2 участника

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