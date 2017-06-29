Люблю долгие прогулки, исследовать новые места, роадтрипы и хайкинг. Смотрю кино (2,5k оценок фильмов на letterboxd), играю в настолки, катаюсь на роликах, учу танцевальные элементы на квадах :) Слушаю разную музыку от джаза до техно, но больше всего люблю тяжелую, и немного играю на барабанах.

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

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