Ищу взрослых приятельниц, если мы станем подругами в итоге, будет просто замечательно. Люблю потанцевать, костюмированные вечеринки, бары, яркий макияж, алкоголь, любые откровенные разговоры и большое количество людей. А ещё больше люблю места, где все это есть одновременно. Я не либерал (!), не воспеваю Навального и не поддерживаю ненависть к своей стране. Мне кажется такие нюансы сейчас лучше указывать :) Бываю достаточно категоричной и жёсткой, вспыльчивой, но очень быстро остываю. Иногда со мной бывает сложновато, но в целом я обычный человек. Я в отношениях, желательно что бы ты была тоже. Пока в планах ближайший Хеллоуин (28/29 октября?), по дуратски или ярко нарядится, привлекать внимание, душевно болтать и может потанцевать. Я достаточно скупа в общении по сети, это отнимает много времени. Понимаю что это необходимо при знакомстве, но знай, что если мы заобщаемся, я редко занимаюсь долгими переписками в перерывах общения. Лучше пару раз в месяц встретится и посидеть где нибудь :)

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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