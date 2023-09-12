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Москва
Профиль пользователя JonnySheik

фото пользователя JonnySheik

О себе

Люблю гулять,разговаривать, узнавать друг друга.Ищу друзей.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять,нагулять калории,поговорить по душам и много улыбаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Carbonium

Москва → собрать компанию

Поиграть в настолки

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя An29na

Москва → другое

Реального общения

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Dokard201

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей для игры в настольные игры, посиделок, общения

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Citrus

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки и просто хорошо провести время 😉

Откликнулись 3 участника

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