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Москва
Москва
Профиль пользователя JonnySheik
О себе
Люблю гулять,разговаривать, узнавать друг друга.Ищу друзей.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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