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Москва
Профиль пользователя JokersDaughter

фото пользователя JokersDaughter

О себе

Люблю олдовую музыку, хорошие книги и интересное времяпрепровождение. Танцую рок н ролл 50-х, люблю бильярд. Замужем.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в пятницу вечером (8 сентября)

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Создать книжный / литературный клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hedgehog

Москва → активный отдых

Научиться танцевать

Откликнулось 45 участников

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