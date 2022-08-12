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Москва
Москва
Профиль пользователя JokersDaughter
О себе
Люблю олдовую музыку, хорошие книги и интересное времяпрепровождение. Танцую рок н ролл 50-х, люблю бильярд. Замужем.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
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