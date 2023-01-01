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Москва
Люблю общаться с новыми людьми делиться различными историями.
Москва
Профиль пользователя Joker257
О себе
Люблю общаться с новыми людьми делиться различными историями.
И в целом узнавать что-то новое во мне и в людях.
Творчески [одарен] рисую карандашом и идеей.
Пробуюсь на тату мастера, получаеться пока не очень )
По музыкальным вкусам меломан, но в предпочтении английское исполнение.
Что то ещё добавить не приходит в голову. Если вы как и я любите общаться, и искать новых людей. Надеюсь что мы поладим.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏢 Работа✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные☣️ Токсичность📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
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