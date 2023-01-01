О себе

Люблю общаться с новыми людьми делиться различными историями.

И в целом узнавать что-то новое во мне и в людях.



Творчески [одарен] рисую карандашом и идеей.



Пробуюсь на тату мастера, получаеться пока не очень )

По музыкальным вкусам меломан, но в предпочтении английское исполнение.



Что то ещё добавить не приходит в голову. Если вы как и я любите общаться, и искать новых людей. Надеюсь что мы поладим.