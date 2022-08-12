Москва
Профиль пользователя Jinn
О себе
Нет тату, нет жён и детей. Рост 180
Временно потерялся, что-то не сложилось, но сопли не жую, уехал на дачу жарить шашлыки. Благо есть друзья, но с подругами как-то не сложилось... Буду рад познакомиться или принять участие в каком-нибудь мероприятии.
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
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