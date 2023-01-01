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Москва
Профиль пользователя Jhsamveli

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О себе

привет) я Джулия, сокращения придумаем при общении) я активно сейчас занимаюсь своим развитием, хотелось бы найти супер классных подруг. я человек открытый, отдаюсь дружбе по полной. конкуренция, соревнования, оценивающие суждения - не мое. по типу « ты слишком толстая для этого наряда» и т.д. я про дружбу! гостеприимная, обязательно приглашу в гости) хотелось бы пару раз в неделю выбираться, не обязательно в лакшери места. парки? обычные кофейни? ну и рестораны тоже иногда. :) не состою в отношениях, но очень хотелось бы найти мужчину, твои советы будут кстати) живу в Лыткарино, ближ. метро Котельникм, Кузьминки. готова выбираться в Москву и тебя жду к себе тоже 🥰 учусь на психолога, много нахожусь в этой теме, поэтому будет что обсудить. я армянка, если это важно) помогу с выбором косметики и ухода 😊 надеюсь, подружимся! не стесняйся - действуй. 💕

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Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей

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💩 Шутки про говно📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 56 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулся 31 участник

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Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя K_senya

Москва → активный отдых

Я за движ. Встретиться пообщаться, узнать друг друга.

Откликнулось 12 участников

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Москва → пообщаться

Ищу своих подружек, с которыми мы сможем классно проводить время💗

Откликнулось 7 участников

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