Москва
Профиль пользователя jesuishash
О себе
работаю с детьми в фитнес клубе, учусь на коррекционной педагогике, дальше планирую идти на психологию. увлекаюсь творчеством, шахматами, занимаюсь спортиком. хочу найти творческих людей: иллюстраторов, художников, граффитчиков, арт-терапевтов в идеале
люди до 23 лет
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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