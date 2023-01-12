работаю с детьми в фитнес клубе, учусь на коррекционной педагогике, дальше планирую идти на психологию. увлекаюсь творчеством, шахматами, занимаюсь спортиком. хочу найти творческих людей: иллюстраторов, художников, граффитчиков, арт-терапевтов в идеале люди до 23 лет

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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