Москва
Профиль пользователя Jessie
О себе
Не особо часто куда-либо выхожу, особенно в бары и прочее. Они скорее напрягут меня, чем расслабят)
В последнее время ни интересных игр, ни захватывающих фильмов. Если есть варианты- пишите. Единственное, начал играть в диско элизиум, что-то на интересном)
Занимаюсь вышивкой. Надеюсь, скоро будет будем, хехе)
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
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