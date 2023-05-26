Не особо часто куда-либо выхожу, особенно в бары и прочее. Они скорее напрягут меня, чем расслабят) В последнее время ни интересных игр, ни захватывающих фильмов. Если есть варианты- пишите. Единственное, начал играть в диско элизиум, что-то на интересном) Занимаюсь вышивкой. Надеюсь, скоро будет будем, хехе)

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

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