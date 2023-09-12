О себе

Люблю слушать музыку, разную, но в основном слушаю рок и метал.

Нравится читать книги и рисовать.

Хочу изучить иностранный язык.

Люблю гулять, но не с кем (((

Обожаю смеяться с самых тупых шуток, потому что у меня такие же😅

Люблю слушать других людей, даже их проблемы, ведь каждому нужно выговориться. И мне иногда тоже. Буду очень благодарна за выслушание меня за приятной посиделкой вдвоём.

Я интроверт, и мне очень трудно найти такого же человека как я :с

Но если я найду, буду ценить как самый дорогой алмаз❤️

С переездом в другой город, тяжело найти хорошую подругу, с которой можно просто посмеяться, просто поговорить и поддержать друг дружку.