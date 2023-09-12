Москва
Профиль пользователя Jennyfferer
О себе
Люблю слушать музыку, разную, но в основном слушаю рок и метал.
Нравится читать книги и рисовать.
Хочу изучить иностранный язык.
Люблю гулять, но не с кем (((
Обожаю смеяться с самых тупых шуток, потому что у меня такие же😅
Люблю слушать других людей, даже их проблемы, ведь каждому нужно выговориться. И мне иногда тоже. Буду очень благодарна за выслушание меня за приятной посиделкой вдвоём.
Я интроверт, и мне очень трудно найти такого же человека как я :с
Но если я найду, буду ценить как самый дорогой алмаз❤️
С переездом в другой город, тяжело найти хорошую подругу, с которой можно просто посмеяться, просто поговорить и поддержать друг дружку.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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