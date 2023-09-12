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Москва
Профиль пользователя Jennyfferer

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О себе

Люблю слушать музыку, разную, но в основном слушаю рок и метал.
Нравится читать книги и рисовать.
Хочу изучить иностранный язык.
Люблю гулять, но не с кем (((
Обожаю смеяться с самых тупых шуток, потому что у меня такие же😅
Люблю слушать других людей, даже их проблемы, ведь каждому нужно выговориться. И мне иногда тоже. Буду очень благодарна за выслушание меня за приятной посиделкой вдвоём.
Я интроверт, и мне очень трудно найти такого же человека как я :с
Но если я найду, буду ценить как самый дорогой алмаз❤️
С переездом в другой город, тяжело найти хорошую подругу, с которой можно просто посмеяться, просто поговорить и поддержать друг дружку.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Простое общение, которое перерастет в хорошую дружбу

Москва → пообщаться

Пообщаться, посмеяться, разговориться и подружиться

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