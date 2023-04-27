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Москва
Профиль пользователя Jennie96

фото пользователя Jennie96

О себе

Заполю позже)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба✝️ Религия📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Jack

Москва → собрать компанию

Поиграть в настолки и покер (новички приветствуются)

Откликнулись 3 участника

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