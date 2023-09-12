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Москва
Профиль пользователя JennaLee

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О себе

Сейчас Живу в Москве, учусь онлайн, учусь профессионально рисовать, фотографирую, изучаю шведский, в свободное время смотрю фильмы😌
Мне нравится узнавать что-то новое,также путешествовать, и проводить время в красивых местах.
Я начинающая Актриса и Модель

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться, найти общие темы)

маленькое фото пользователя Dasha_ageeva
маленькое фото пользователя Polinarium
маленькое фото пользователя Snieza
Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

В перспективе найти новые знакомства

маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя anas.tasia
Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Весело провести время, найти новые знакомства

маленькое фото пользователя SlyFoxy17
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 103 участника

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулись 74 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя katrin123

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Janebely

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Романтизировать осень🧺

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Sofia.54

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Valentina_r

Москва → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств!)Дружба в приоритете!)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя belllrin

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте пить кофе и наслаждаться осенней Москвой ☺️ (ищу друзей)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Angelina

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Pollynka

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какую-нибудь выставку в выходные или пятницу , предлагайте)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Побеседовать о жизни и интересах друг друга ✨

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Polli

Новосибирск → пообщаться

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Откликнулось 5 участников

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