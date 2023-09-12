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Москва
Сейчас Живу в Москве, учусь онлайн, учусь профессионально рисовать, фотографирую, изучаю шведский, в свободное время смотрю фильмы😌
Москва
Профиль пользователя JennaLee
О себе
Сейчас Живу в Москве, учусь онлайн, учусь профессионально рисовать, фотографирую, изучаю шведский, в свободное время смотрю фильмы😌
Мне нравится узнавать что-то новое,также путешествовать, и проводить время в красивых местах.
Я начинающая Актриса и Модель
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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