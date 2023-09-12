О себе

Сейчас Живу в Москве, учусь онлайн, учусь профессионально рисовать, фотографирую, изучаю шведский, в свободное время смотрю фильмы😌

Мне нравится узнавать что-то новое,также путешествовать, и проводить время в красивых местах.

Я начинающая Актриса и Модель