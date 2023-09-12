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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Jekaboss3000

фото пользователя Jekaboss3000

О себе

Недавно начал заниматься спортом, по немного учусь играть на гитаре. Учусь на кинолога, только вот закончил 3 курс. Так же самостоятельно учусь видеомонтажу в Adobe Premiere. Интересуюсь ИСБ(Историческим Средневековым Боем). А, ну ещё смотрю аниме, точнее раньше активно смотрел, сейчас же запал немного потух, но не против по общаться на эту тему.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян☣️ Токсичность
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