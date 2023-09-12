О себе

Недавно начал заниматься спортом, по немного учусь играть на гитаре. Учусь на кинолога, только вот закончил 3 курс. Так же самостоятельно учусь видеомонтажу в Adobe Premiere. Интересуюсь ИСБ(Историческим Средневековым Боем). А, ну ещё смотрю аниме, точнее раньше активно смотрел, сейчас же запал немного потух, но не против по общаться на эту тему.