О себе

Достаточно много чем увлекаюсь последнее время :) иногда лежу и в потолок плюю . Читаю книжки разные , учу язык (пытаюсь) , бегаю , на велике катаюсь , в общем и целом занимаюсь тем что нравится и кайфую .