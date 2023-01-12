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Москва
Москва
Профиль пользователя Jeka12Let3Zimi
О себе
Достаточно много чем увлекаюсь последнее время :) иногда лежу и в потолок плюю . Читаю книжки разные , учу язык (пытаюсь) , бегаю , на велике катаюсь , в общем и целом занимаюсь тем что нравится и кайфую .
Был в сети на прошлой неделе
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