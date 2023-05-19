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Москва
Привет, меня зовут Женя😊👋🏻
Москва
Профиль пользователя Jein
О себе
Привет, меня зовут Женя😊👋🏻
Занимаюсь маркетингом на фрилансе, поэтому много свободного времени на прогулки и изучения города.
Люблю активно проводить время, кататься на великах, ходить на фитнес и йогу. Также занимаюсь творчеством разного рода🎨
Эмпатична, ценю теплое общение, всегда готова поддержать☺️
Очень не хватает женского общения, буду рада новым подругам🌸
Была в сети на прошлой неделе
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
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