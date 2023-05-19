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Москва
Профиль пользователя Jein

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О себе

Привет, меня зовут Женя😊👋🏻

Занимаюсь маркетингом на фрилансе, поэтому много свободного времени на прогулки и изучения города.

Люблю активно проводить время, кататься на великах, ходить на фитнес и йогу. Также занимаюсь творчеством разного рода🎨

Эмпатична, ценю теплое общение, всегда готова поддержать☺️

Очень не хватает женского общения, буду рада новым подругам🌸

Была в сети на прошлой неделе

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Показать классные места гостье из Питера:)

маленькое фото пользователя Boris_Britva
маленькое фото пользователя Idrisio
маленькое фото пользователя rostislavyur
маленькое фото пользователя KristinaSherry
Откликнулись 4 участника

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Mary_jane
маленькое фото пользователя Tatiana_98
маленькое фото пользователя Lera03
маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
маленькое фото пользователя Viona
маленькое фото пользователя Stacy
маленькое фото пользователя Klavdiya
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маленькое фото пользователя Mariigol
маленькое фото пользователя bgdnval
маленькое фото пользователя Aleksandra23
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маленькое фото пользователя Vika.s.a
маленькое фото пользователя Elmi.21
маленькое фото пользователя heyy_bartender
маленькое фото пользователя Dsofaa
маленькое фото пользователя Annet7
Откликнулось 18 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Новые знакомства это так прекрасно

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя kesee

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Mari88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Svetik_s

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Lismurka

Санкт-Петербург → другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny

Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя polin.ink

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Angelina28

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться и пойти пить кофе)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя olyaasonne

Санкт-Петербург → пообщаться

Твоя будущая классная подружка🌸

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя mirlka

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу подружек🙃

Откликнулось 5 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по разным местам

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Pualine

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

пойти на концерт Zoloto

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя AnalogMan

Санкт-Петербург → активный отдых

Покататься на велике

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vika.s.a

Санкт-Петербург → путешествия

Комарово/Репино

Откликнулся 1 участник

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