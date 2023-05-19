О себе

Привет, меня зовут Женя😊👋🏻



Занимаюсь маркетингом на фрилансе, поэтому много свободного времени на прогулки и изучения города.



Люблю активно проводить время, кататься на великах, ходить на фитнес и йогу. Также занимаюсь творчеством разного рода🎨



Эмпатична, ценю теплое общение, всегда готова поддержать☺️



Очень не хватает женского общения, буду рада новым подругам🌸