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Бостон
Профиль пользователя Jecki

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О себе

Всем привет,расскажу немного о себе)
Как говорят мои друзья,я очень хороший человек,всегда могу поднять настроение и конечно же поддержать,люблю слушать разную музыку,в зависимости какое у меня настроение,но больше всего,мне заходят треки,в стиле pussykiller,экси и других ребят,ну как-то так🤗

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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