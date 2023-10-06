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Москва
Профиль пользователя javadev

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О себе

Всем привет! Я добрый, открыт к общению, люблю путешествовать горы, походы, сплавы 😍и изучать что-то новое. Составлю компанию в покатушках на велосипеде 🚴 Недавно начал заниматься вокалом. Спою для тебя что-нибудь не унылое😃По профессии программист, обещаю не общаться с тобой на эту тему😎Жду твоего сообщения 😉

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

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📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу своих будущих соседей

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулся 51 участник

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