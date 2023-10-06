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Москва
Москва
Профиль пользователя javadev
О себе
Всем привет! Я добрый, открыт к общению, люблю путешествовать горы, походы, сплавы 😍и изучать что-то новое. Составлю компанию в покатушках на велосипеде 🚴 Недавно начал заниматься вокалом. Спою для тебя что-нибудь не унылое😃По профессии программист, обещаю не общаться с тобой на эту тему😎Жду твоего сообщения 😉
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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