О себе

Всем привет! Я добрый, открыт к общению, люблю путешествовать горы, походы, сплавы 😍и изучать что-то новое. Составлю компанию в покатушках на велосипеде 🚴 Недавно начал заниматься вокалом. Спою для тебя что-нибудь не унылое😃По профессии программист, обещаю не общаться с тобой на эту тему😎Жду твоего сообщения 😉