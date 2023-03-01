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Москва
Москва
Профиль пользователя Jasmin77
О себе
ищу подружек, люблю поболтать
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро✝️ Религия😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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