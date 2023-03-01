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Москва
Профиль пользователя Jasmin77

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О себе

ищу подружек, люблю поболтать

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро✝️ Религия😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружек 💞💞💞💞

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 159 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, пойдемте посидим попьем кофе/сходим в кино/куда угодно❤️

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки 19-24 пойдемте гулять)

Откликнулись 4 участника

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