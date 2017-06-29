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Москва
Профиль пользователя Jangl83

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Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🍷 Алкоголь

Не нравится:

🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Покататься на авто по ночной Москве.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caterina
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Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое
Скучно дома. Вытащите куда-нибудь :(
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Сходить в бар крафтового пива
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