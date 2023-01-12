О себе

Ищу близких людей по интересам , но если они кардинально отличаются - тоже не плохо, будет о чем поговорить, хотелось бы найти подругу или вообще подруг) общаться, гулять, обсуждать и рассуждать)





🔆 Мне нравится выращивать комнатные растения🌵🪴

🔆 Люблю животных 🐈🐶

🔆 В музыке нравится почти всё (кроме рок)

🔆Обожаю гулять , находить новые , красивые места

🔆 Фотографирую природу (любительская съемка на телефон)

🔆 Вкусно покушать тоже люблю)