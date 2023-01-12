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Москва
Профиль пользователя janeei

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О себе

Ищу близких людей по интересам , но если они кардинально отличаются - тоже не плохо, будет о чем поговорить, хотелось бы найти подругу или вообще подруг) общаться, гулять, обсуждать и рассуждать)


🔆 Мне нравится выращивать комнатные растения🌵🪴
🔆 Люблю животных 🐈🐶
🔆 В музыке нравится почти всё (кроме рок)
🔆Обожаю гулять , находить новые , красивые места
🔆 Фотографирую природу (любительская съемка на телефон)
🔆 Вкусно покушать тоже люблю)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры

Не нравится:

🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться , может быть и встретимся ✌🏼

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Початиться, познакомиться 🤗

Откликнулось 17 участников

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