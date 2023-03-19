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Москва
Москва
Профиль пользователя Janebely
О себе
Ищу подруг) Люблю путешествовать, читать, играть в настолки и в плойку, а также смотреть сериалы и фильмы 😊
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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