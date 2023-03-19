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Москва
Профиль пользователя Janebely

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О себе

Ищу подруг) Люблю путешествовать, читать, играть в настолки и в плойку, а также смотреть сериалы и фильмы 😊

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

маленькое фото пользователя Ria_ma
маленькое фото пользователя koza
маленькое фото пользователя Alina0309
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя poetic_justice
маленькое фото пользователя Anastasiya85
маленькое фото пользователя billlas
маленькое фото пользователя masyanyas
маленькое фото пользователя ImmortalPony
маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя Maria040
Откликнулось 12 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 308 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулись 93 участника

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Solnechnaya

Москва → прогуляться, перекусить

Go любоваться красивой осенью?) 🍁

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе, посетить интересные места)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Demetra_97

Москва → прогуляться, перекусить

Посещение выставки, страшных квестов, квизов, поиграть в настолки

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Julie.J

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода на концерт LUMEN 16го декабря в Москве✨

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Tanya321

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с интересными людьми, погулять, сходить куда-нибудь)

Откликнулось 5 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Газгольдер завтра

Откликнулись 4 участника

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