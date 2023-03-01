Москва
Профиль пользователя Jane_Calipso

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фото #2 пользователя Jane_Calipso

О себе

Организатор сообщество с настольными играми, Арт встречами, вечеринками и прочими совместными мероприятиями)

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Собираем настольные игры! 🔥

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna567
Москва → Другое

Ищу подругу💝

маленькое фото пользователя Alexandra.a
Москва → Другое

Ищу подруг

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