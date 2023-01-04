Москва
Профиль пользователя Jane0590
О себе
Люблю театры (от классики до современных постановок), музеи, галереи, пешие прогулки в центре города и парках, вкусный кофе)) так же иногда могу сходить в паб) кино, кафе и путешествия!!
Профиль обновлён 13 марта 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Возраст 36+-
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Скучно..кому так же , давайте общаться)
Душевно провести время ❤️
СЗАО/САО Ищу подругу
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