Москва
Профиль пользователя Jane0590

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О себе

Люблю театры (от классики до современных постановок), музеи, галереи, пешие прогулки в центре города и парках, вкусный кофе)) так же иногда могу сходить в паб) кино, кафе и путешествия!!

Профиль обновлён 13 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться в парке

Участие в других событиях

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Возраст 36+-

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Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

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Скучно..кому так же , давайте общаться)

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Москва → Другое

Душевно провести время ❤️

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СЗАО/САО Ищу подругу

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