1. Люблю разговаривать на любую тему и немного шутить, порой заигрываюсь в этом и лучше меня остановить) 2. Книги, чтение. Из жанров: фантастика, фентези,художественная литература итд 3. Люблю чай ) 4. Музыка плюс-минус любая, желательно не современная. А так под настроение: энергичное, рэгги, классическая музыка итд

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📺 Политика 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

Москва → Другое Играем в настолки под пивко

Москва → Другое Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.