Москва
Профиль пользователя Jakomo

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О себе

1. Люблю разговаривать на любую тему и немного шутить, порой заигрываюсь в этом и лучше меня остановить)
2. Книги, чтение. Из жанров: фантастика, фентези,художественная литература итд
3. Люблю чай )
4. Музыка плюс-минус любая, желательно не современная. А так под настроение: энергичное, рэгги, классическая музыка итд

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📺 Политика 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настольный теннис в районе Лианозово, отличное место.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

маленькое фото пользователя Games_Lover
Москва → Другое

Играем в настолки под пивко

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