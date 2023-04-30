Москва
Профиль пользователя JackNemo

фото пользователя JackNemo
фото #2 пользователя JackNemo

О себе

Очень творческий человек.
Снимаю клипы, озвучиваю свои работы по короткометражкам, фотографирую, занимаюсь VFX

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес ✝️ Религия

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

Летняя Фотосессия

Щелково → другое

Пообщаться, погулять, по фотографировать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя KseniaV
Москва → Другое

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаться, новые знакомства, welcome :)

маленькое фото пользователя AnnNyn
Волгоград → Другое

Да просто поболтать от скуки

маленькое фото пользователя nicomars
Москва → Другое

Ищу друзей по всему миру😌

маленькое фото пользователя Snowname
Балашиха → Другое

Ищу подругу для общения

маленькое фото пользователя Tamlakari
Москва → Другое

Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

маленькое фото пользователя Anastasia20
Узловая → Другое

Ищу себе друга для общения . Давайте общаться

маленькое фото пользователя Igor_86
Москва → Другое

Познакомиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Denis1009
Москва → Другое

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