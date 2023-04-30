Москва
Профиль пользователя JackNemo
О себе
Очень творческий человек.
Снимаю клипы, озвучиваю свои работы по короткометражкам, фотографирую, занимаюсь VFX
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес ✝️ Религия
Не нравится:
🏫 Учеба 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Калуга → Другое
Пообщаться, новые знакомства, welcome :)
Волгоград → Другое
Да просто поболтать от скуки
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Балашиха → Другое
Ищу подругу для общения
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Узловая → Другое
Ищу себе друга для общения . Давайте общаться
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми
Москва → Другое
новые знакомства
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