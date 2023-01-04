Москва
Профиль пользователя Jack
О себе
👨🏼💻Занимаюсь своими проектами в сфере IT
🎲Играю в покер и настолки
📈Инвестирую
📷Фотографирую
✈️Путешествую
Отношений не ищу, только дружеские знакомства
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные
Не нравится:
📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → собрать компанию
IT сообщество программистов и фрилансеров
Москва → пообщаться
Тест чатов
Москва → пообщаться
Теперь в событиях есть групповые чаты
Москва → собрать компанию
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → собрать компанию
Сходить в лазер тег
Москва → прогуляться, перекусить
Потестить кое-что
Москва → активный отдых
Сходить на картинг
Москва → собрать компанию
🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)
Москва → собрать компанию
🎲 Поиграть в настолки - мафия, бункер, сопротивление
Москва → пообщаться
Потестить групповые чаты
Участие в других событиях
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Москва → Другое
Обсудить рестораны в Москве
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Собрать компанию развивающихся людей с доходом 200к+
Москва → Другое
Погулять в центре вечером
Москва → Другое
Обмен опытом в маркетинге и крипте
Москва → Другое
Устроить фотосессию
Псков → Другое
Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.
Москва → Другое
Поиграть в покер или «Битву за Рокуган»
Москва → Другое
Авто тусовка
Москва → Другое
Погулять по центру
Москва → Другое
Просто общение
Москва → Другое
Пофоткаться в центре, знаю красивую локацию
Москва → Другое
Собраться и поиграть в Cash Flow
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