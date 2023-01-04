Москва
Профиль пользователя Jack

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О себе

👨🏼‍💻Занимаюсь своими проектами в сфере IT
🎲Играю в покер и настолки
📈Инвестирую
📷Фотографирую
✈️Путешествую

Отношений не ищу, только дружеские знакомства

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

IT сообщество программистов и фрилансеров

Москва → пообщаться

Тест чатов

Москва → пообщаться

Теперь в событиях есть групповые чаты

Москва → собрать компанию

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → собрать компанию

Сходить в лазер тег

Москва → прогуляться, перекусить

Потестить кое-что

Москва → активный отдых

Сходить на картинг

Москва → собрать компанию

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

Москва → собрать компанию

🎲 Поиграть в настолки - мафия, бункер, сопротивление

Москва → пообщаться

Потестить групповые чаты

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Обсудить рестораны в Москве

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя Alexandr89
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Artem_kras
Москва → Другое

Собрать компанию развивающихся людей с доходом 200к+

маленькое фото пользователя IvanDengivKarman
Москва → Другое

Погулять в центре вечером

маленькое фото пользователя AlexKraft
Москва → Другое

Обмен опытом в маркетинге и крипте

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Устроить фотосессию

маленькое фото пользователя Dasiha
Псков → Другое

Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.

маленькое фото пользователя IvanDengivKarman
Москва → Другое

Поиграть в покер или «Битву за Рокуган»

маленькое фото пользователя Vasilii
Москва → Другое

Авто тусовка

маленькое фото пользователя null
Москва → Другое

Погулять по центру

маленькое фото пользователя VkTest
Москва → Другое

Просто общение

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Пофоткаться в центре, знаю красивую локацию

маленькое фото пользователя IvanDengivKarman
Москва → Другое

Собраться и поиграть в Cash Flow

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