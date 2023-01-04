👨🏼‍💻Занимаюсь своими проектами в сфере IT 🎲Играю в покер и настолки 📈Инвестирую 📷Фотографирую ✈️Путешествую Отношений не ищу, только дружеские знакомства

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 📚 Книги 🐈 Домашние животные

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Теперь в событиях есть групповые чаты

Москва → Другое Собраться и поиграть в Cash Flow

Москва → Другое Поиграть в покер или «Битву за Рокуган»

Псков → Другое Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.

Москва → Другое Обмен опытом в маркетинге и крипте

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.