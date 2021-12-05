Веду активный образ жизни. Играю в большой теннис, бегаю, катаюсь на велосипеде. Люблю культурный досуг в том числе (выставки, театр, музеи). Много путешествую.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян

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