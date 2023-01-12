Очень люблю хотьбу, длительные прогулки или пеший марафон по маршруту. Одно из хобби - тихая охота. Привлекает туризм, поездки по городам России.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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