Москва
Профиль пользователя JA_brodsky

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О себе

Хожу в походы, катаюсь на велосипеде, слушаю рок

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📚 Книги

Не нравится:

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 🏢 Работа
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